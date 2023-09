6 sunne ting du sikkert gjør allerede

Selv om du ikke power-walker til verken jobben eller butikken, monner mindre også. I et forskningsprosjekt omtalt i tidsskriftet Jama, undersøkte man risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Her kom forskerne fram til at du har 50–70 prosent lavere risiko for å dø for tidlig hvis du går minst 7000 skritt daglig, enn om du går mindre. All bevegelse monner, og hvis du prøver å måle antall skritt en dag, er det stor sjanse for at du blir positivt overrasket.

KILDE: JAMA, 2021