Er magefett verre enn hoftefett?

Ja, det er dessverre ingen myte at en pæreformet figur er sunnere enn en epleformet. Men fett er vel fett? tenker du kanskje. Ja, det er det, men fettet «mobiliserer» seg forskjellig avhengig av om det sitter på henholdsvis magen eller over hoftene.

Fett på hofter, lår og rumpe mobiliserer seg saktere enn magefett. Det betyr at det i mindre grad frigis fra fettvevet, og det er nettopp når fettet slipper ut av fettcellene at det utgjør et problem.

Fettet er nemlig ikke farlig i seg selv, men når det renner ut og legger seg rundt innvollene, risikerer du å få sykdommer som diabetes, visse kreftformer og hjerte- og karlidelser.

Derfor har det også betydning for helsa hvor magefettet er plassert. Hvis det sitter like under huden, er det fremdeles uhensiktsmessig, men ikke direkte farlig. Det er det imidlertid hvis det sitter mellom organene. Det er bare såkalt en CT- eller MR-undersøkelse som kan vise eksakt hvor fettet er plassert, men det finnes et par tegn du kan se etter selv.