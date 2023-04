Kan man få blærekatarr av å sitte på en kald benk?

Nei, heldigvis ikke – det er en seiglivet myte. Selv om mange sikkert har fått den velmente advarselen, og en tjukk strømpebukse, av mamma, er det bare tull.

Det stemmer at nedkjøling reduserer immunforsvaret og gjør deg mer utsatt for sykdom, men blærekatarr skyldes at bakterier, for eksempel E. coli, kommer inn i urinrøret. Det er altså hygienen, og ikke den kalde benken du bør fokusere på.

Hvis du sliter med hyppig blærekatarr, bør du ta det opp med legen.