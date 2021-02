Kan man virkelig bli avhengig av leppepomade?

Finnes det noe bedre enn å fiske opp den lille stiften fra veska og gi leppene et strøk eller to når de er skikkelig tørre? Ikke det?

Bare fortsett, for det er en seiglivet skrøne at leppene kan bli avhengige av den fuktigheten de får av en leppepomade.

Huden på leppene er tynn og skjør, og den blir lett tørr fordi barrieren ikke holder like godt

på fuktigheten som huden på for eksempel armer og bein. Særlig vinterkulda, men også skarp sol er hard kost for huden. Mange har også for vane å slikke seg rundt munnen, og selv om du kanskje føler at det hjelper der og da, bidrar det også til å tørke ut leppene.

Men det er altså ingen grunn til bekymring, for en leppepomade er både en effektiv og ufarlig løsning når du skal forebygge og få bukt med tørr hud.

Velg riktig leppepomade

Solfaktor? Spesielt når du går og står på ski, og i sommerhalvåret, er det viktig at leppepoma- den beskytter mot solas UV-stråler, som er tøffe for den tynne huden.

Stift eller krukke? Velg det du liker best, men vær klar over at produsentene ofte tilsetter flere konserveringsmidler i en leppepomade på krukke. Du tar nemlig rett på pomaden ved påføring, og stoffene trengs for å unngå en masse bakterier.

Allergisk? I så fall bør du velge et produkt uten parfyme, lanolin og konserveringsmidler. Det gjelder også hvis du har eksem, for det betyr økt risiko for å utvikle allergi.

Kilde: Janne Touborg, spesiallege på hudsykdommer