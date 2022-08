Du skal kjøre langt eller gå på kino, og går og tisser en gang til for sikkerhets skyld, selv om du egentlig ikke må.

Det er helt greit å gjøre det en sjelden gang, men i lengden er det ikke bra for blæra.

Når du tisser uten at du egentlig må, venner du nemlig blæra til at den skal tømmes oftere enn nødvendig.

Det kan ende med en ond sirkel hvor du må tisse stadig oftere, fordi du har lært blæra at den må tømmes selv om den ikke er full.

En vanlig blære kan romme cirka tre til fire desiliter urin. Vanligvis tisser vi maksimalt åtte ganger i døgnet, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye væske du drikker i løpet av dagen.

I Norge holder det vanligvis å drikke cirka halvannen liter væske i døgnet, men det er ikke nok når du befinner deg på et varmere sted.

Hvis du er redd for at du tisser for ofte, kan du i samråd med fastlegen fylle ut et væskevannlatingsskjema der dere i løpet av noen dager måler hvor mye væske som kommer inn, og hvor mye som kommer ut igjen. Kanskje du ganske enkelt drikker for mye.