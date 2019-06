Hvordan forebygger jeg demens og Alzheimers?

Sunne matvaner, et normalt blodtrykk, null sigaretter og ikke minst mye fysisk aktivitet – gjennom en aktiv hverdag eller ved regelmessig trening – er det som skal til.

For generell demens er det dessuten gode beviser for at det forskerne kaller "et høyt kognitivt aktivitetsnivå" reduserer risikoen. Du bør med andre ord hele tiden utfordre hjernen, for eksempel ved å lære et nytt språk, løse oppgaver eller utforske nye fysiske utfoldelser, som kajakkpadling, terrengsykling eller origami – brette papir i fine former.

I 2018 dukket det opp enda en anbefaling for å forebygge Alzheimers: god munnhygiene. Det høres litt underlig ut, men forskere har faktisk funnet ut at de munnbakteriene som forårsaker periodontitt, trolig også spiller en viktig rolle. Så finn fram både tannbørsten og tanntråden som du har bakerst i skapet.





