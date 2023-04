Tidligere har ikke periodontitt vært sett på som en direkte farlig sykdom. Nyere forskning har imidlertid avslørt at det kan være skadelig for helsa å gå rundt med ubehandlet periodontitt.

En svensk studie ved Karolinska Institutet i 2021, viser at personer med periodontitt har 49 prosent høyere risiko for å få hjerte- og karsykdommer enn dem som har et sunt tannkjøtt. Det skal skyldes at de skadene periodontitt gjør på vevet, letter overføringen av bakterier og betennelse til blodbanene, slik at de spres i kroppen.

Det er også bevist at periodontitt forverrer diabetes, ettersom kroppen er mindre følsom for insulin når man har en betennelse i kroppen. Ubehandlet periodontitt kan også medvirke til utvikling av både leddgikt, alzheimer og ulike kreftsykdommer.

Hvis man sammenholder denne kunnskapen med hvor mange nordmenn som går rundt med uoppdaget periodontitt, er situasjonen bekymringsfull. Forskerne mener nemlig at mens en stor andel av befolkningen har varierende grader og stadier av periodontitt, er det et fåtall som kommer seg til tannlegen og får behandling.

Resten vet trolig ikke at de har det, og dermed får sykdommen uforstyrret lov til å utvikle seg til alvorligere lidelser langt unna munnhulen.