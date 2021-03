Ekspertråd til hoftesmerter

Dette skal du gjøre mer av for å forebygge hoftesmerter

Styrke hele veien rundt

For at hoftene skal fungere optimalt, må musklene være sterke nok til å støtte dem, og det bidrar regelmessig styrketrening til. Husk at du ikke bare skal trene for- og baksiden, men også styrke innsiden av lårene og utsiden av baken.

Sov på siden

Det er best for hoftene at du ligger på siden – eventuelt med en pute mellom knærne for å få en rett vinkel i hofta. Når du sover på magen, vrir du hofta skjevt, overstrekker hoftebøyerne og belaster korsryggen og bekkenet unødvendig mye.

Ta sykkelen

Sykling er en super måte å holde hoftene i gang på. Men du bør ikke sykle på for tungt gir, og pass på at knærne beveger seg rett opp og ned. Knærne har nemlig en lei tendens til å søke seg mot hverandre.