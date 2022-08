8 øvelser for hoftene som styrker og lindrer smerter

Ved vanlig hofteslitasje, og altså ikke et alvorlig brudd som skyldes f.eks. et fall, trengs det trening både for å forebygge og lindre plager, så her gjelder det å få fart på bein og bak. Her får du åtte suverene hofteøvelser som du kan gjøre enten du har smerter eller ikke.