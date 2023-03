Derfor er det så viktig med god postural kontroll

Du har trolig aldri hørt om postural kontroll, som kort kan forklares som evnen til å holde balansen når du står og beveger deg. Jo bedre postural kontroll, jo bedre forutsetninger for å være god i alle former for bevegelser og ulike idrettsgrener. Men det er også viktig for å unngå fallulykker.

Hvis du er usikker på din egen posturale kontroll, kan du begynne med å ta testen vår. Er du for eksempel av typen som lett blir reisesyk, kan det tyde på at du har et visst forbedringspotensial.