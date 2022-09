Hva er fordelene ved å droppe alkohol helt?

Selv om du ikke drikker mer enn 10 enheter i uka, kan du få merkbare helsegevinster av å droppe alkohol – både på kort og lang sikt.

En hverdag uten alkohol gir mer overskudd.

Du reduserer risikoen for stress og depresjon, og sover bedre om natta.

I tillegg kan du muligens se en positiv forandring på badevekten, ettersom alkohol inneholder en del kalorier. Samtidig blir immunforsvaret sterkere, og du senker risikoen for å utvikle en rekke alvorlige sykdommer.

Bortimot 200 sykdommer og tilstander skal være forbundet med inntak av øl, vin og sprit.

Sammenhengen mellom alkohol og brystkreft er ekstra god dokumentert.

Dersom et totalt farvel til mojitos og margaritas virker som en litt for drastisk løsning, er det greit å vite at én måneds pause også har merkbare effekter. «Hvit januar» er blitt populært blant mange, som starter det nye året med én måned uten en dråpe alkohol.

Det kan være en fin anledning til å se litt nøyere på alkoholvanene sine.