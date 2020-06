Kjenner du til de sju vanligste tegnene på kreft?

Det første skrittet mot å oppdage kreft tidlig, er at du selv er oppmerksom på endringer i kroppen din og går til legen hvis du opplever symptomer. Jo tidligere kreft blir oppdaget, desto bedre er sjansen for å overleve og for å få en så skånsom behandling som mulig.

Det reduserer også omfanget av senskader, det vil si de skadene pasientene kan slite med flere år etter at kreftbehandlingen er slutt. Det kan for eksempel være trøtthet hukommelsesproblemer, nervesmerter, seksuelle problemer og angst for tilbakefall.

Her er lista med de sju vanligste tegnene på kreft, og hvordan du bør reagere på dem.