Lymfekjertlene rydder opp

La oss få oversikt over hva som egentlig skjer i lymfekjertlene. Kroppen din har rundt 600 kjertler, og de er en del av immunsystemet. Når blodet har vært ute i vevet, samles overskuddsvæske opp lymfe og sendes i retur til blodbanen via lymfekarene.

På veien strømmer lymfevæsken gjennom lymfekjertlene. Hvis det er bakterier eller virus i væsken, fanges de opp i lymfekjertelen og immuncellene i kjertlene vil reagere med en gang, og prøve å bekjempe sykdommen. Dermed hovner lymfekjertlene opp, og blir ømme.

Ofte kan du kjenne hva som føles som en kul under huden der hvor lymfekjertlene er samlet. Har du halsbetennelse, hovner du opp under kjeven eller på halsen. Har du for eksempel en urinveisinfeksjon, hovner de opp i lysken, og har du en inngrodd fingernegl, kan det merkes på lymfekjertlene i armhulen. Det er de tre stedene på kroppen du lettes kan følge jobben i lymfekjertlene, fordi de er plassert rett under huden. Mange andre lymfekjertler er plassert inni kroppen, der du ikke kjenner dem.

Når infeksjonen er over, vil lymfekjertlene langsomt gå tilbake til vanlig størrelse igjen. Det er imidlertid helt normalt at man fortsatt merker lymfekjertelen mer etter en infeksjon.