Aaahhh ... Følelsen når du kryper under en dyne som har hengt til lufting i vinterkulda fra morgenen av, og nå knitrer og dufter deilig i nyvasket sengetøy, er helt fantastisk.

Men vi har dessverre en dårlig nyhet hvis du tror at timene i frisk luft har fjernet den allergifremkallende husstøvmidden som det kan finnes millioner av i dyna.

Det er faktisk mer eller mindre bortkastet å lufte dyna ute, med mindre du bare gjør det for kosens skyld.

For riktignok fjerner du fuktigheten som husstøvmidd delvis lever av, men flass fra huden til oss mennesker, som midden også spiser, kan ikke fjernes ved verken å riste eller lufte dyna.

Summa summarum kan du altså redusere vekstbetingelse for midden litt ved å lufte dyna, men det er fremdeles rikelig igjen.

Det er dessverre også en myte at midden dør bare dyna får henge ute i kuldegrader.

Med mindre det er virkelig kaldt, for midden dør først når den blir utsatt for 18 minusgrader to døgn på rad.

Fortvil ikke, for det er faktisk en effektiv måte å få ha dyna for seg selv på.