Sunnere hjem på to minutter

Sett inn noe grønt

Grønne planter er ikke bare til pynt – de er også viktige for oksygennivået og for det generelle velværet. Forskning viser for eksempel at planter i hjemmet kan redusere stress. De fleste har dem i stua, men hvis du sørger for å gi gangen litt grønt liv, minsker risikoen for at giftstoffer i lufta skal spres fra rom til rom.