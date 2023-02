Derfor kan en skrekkfilm være bra for psyken – tre overraskende fordeler

Setter du deg godt til rette med en skål popkorn når seriemordere, zombier eller blodtørstige monstre inntar skjermen? Og liker du rett og slett å bli litt redd og få noen sjokk underveis? Det er faktisk helt normalt og til og med sunt, mener grøsserforsker Mathias Clasen. Han og kollegene er blant de første i verden som har undersøkt hvordan grøss og gru som vi oppsøker frivillig kan påvirke psyken positivt.

– Det er godt dokumentert at skrekkfilmer kan ha negative konsekvenser i form av mareritt eller frykt for å gå ned i kjelleren om kvelden. Men det er snakk om milde, kortvarige effekter. Det finnes ikke bevis for at skrekkfilmer gjør noen til psykopater, eller at det trigger angst og stress, snarere tvert imot, sier han.

Under koronaen var Mathias Clasen blant annet med på å gjennomføre en undersøkelse med 300 personer som viste at de med hang til grøss og gru, håndterte det psykiske presset fra pandemien bedre enn andre.