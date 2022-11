8 tv-programmer som motiverer deg til å leve sunt

Det er vitenskapeligt bevist at vi blir tjukkere av å være i et forhold, og når vekta øker, synker lysten på sex. «Fete forhold» er et sju måneder langt eksperiment hvor tre par skal redde parforholdet og samtidig gå ned i vekt. Eksperter hjelper dem med å bli kvitt kjærestekiloene. Tre sesonger.

NRK TV