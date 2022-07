7 tips som gjør ferien litt mer aktiv og mye morsommere

De færreste drømmer om å dra på en beinhard treningsleir i sommerferien. Men det betyr ikke at du må ligge på en solseng fra morgen til kveld, dag etter dag. Spesielt ikke hvis du er vant til å trene og helst ikke vil at formen skal stupe for mye i løpet av fridagene.

Nøkkelordet er balanse. Med en ganske liten innsats kan du få en deilig og avslappende ferie, samtidig som du holder muskelstyrken intakt, forbrenningen oppe og kondisjonen ved like. Alle tipsene våre tilfredsstiller kriteriet om at trening i ferien ikke skal være en sur plikt, men enten deilig, morsomt eller medføre nye opplevelser. Da tror vi nemlig at du automatisk får lyst til å bevege deg litt mer.

God ferie!