Optimist eller pessimist? Få hjelp med personlighetstypen

Et godt råd til den fødte optimist er derfor å velge en rolle i livet hvor det nettopp er bruk for denne innstillingen, og ikke en rolle hvor den skaper problemer for deg.

– En sykepleier har for eksempel som oppgave å gi pasienter glede og håp. I dette faget er optimisme en fordel. En revisor kommer tvert imot lengst med å være ekstra kritisk anlagt, sier Lauritsen. Ledere som har en velutviklet kritisk sans, har ofte også lettere for å få støtte både i arbeidslivet og i politikken.

– Skandinaver har en tendens til å følge ledere som er mer kritiske enn optimistiske. Litt for mye optimisme og idealisme gjør i siste instans folk usikre på om lederne har full kontroll, mener coachen.

Et annet kjennetegn på optimister er en tendens til å feie utfordringer under teppet. De tenker ofte at de løser seg underveis. Derfor kan medarbeidere som har en optimistisk leder ofte savne at det blir gjort noe med problemene. Her nærmer vi oss noe av det som kan være en stor utfordring for en optimist, nemlig ikke å bli tatt på alvor.

Blir sett på som naive

I Skandinavia legger vi som sagt vekt på at man har kritisk sans. Derfor blir den som har et «litt for positivt syn på livet» møtt med mistro.

Et eksempel er frisør og stylist Jan Thomas. Han er elsket av mange, men en del forbinder tvert imot væremåten hans med å være useriøs, naiv eller rett og slett veldig «amerikansk» i betydningen overfladisk. Det trenger du ikke å bry deg om hvis det fungerer fint for deg å være en glad optimist.

Men hvis du føler at du må banke i bordet for eksempelvis å få mer ansvar på jobben, kan du prøve å dempe jubelscenene litt. Et annet råd er å gå imot temperamentet ditt og prøve å si nei til alt i en uke. Det vil ganske sikkert gi deg en av pessimistens gleder: mindre stress og mer tid til fordypning.