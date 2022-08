Test seg selv: Er du optimist eller pessimist?

Hva er forskjellen på en optimist og en pessimist? En optimist oppfant flyet, mens en pessimist oppfant sikkerhetsselen. Slike vitser er det mange av. Vi kan le lenge av de to arketypene vi mennesker kan deles inn i. I den ene enden av skalaen har vi de positive optimistene som selv på dager med stiv kuling og øsregn evner å bevege seg ut i verden i troen på at uværet snart vil drive forbi.

I den andre enden finner vi pessimistene, som i større eller mindre uttalt grad abonnerer på et svartsynt verdensbilde. Hvis det ikke finnes noen reelle problemer, klarer de temmelig sikkert å finne på noen – det er i hvert fall det som sies.

LES OGSÅ: Denne treningskombinasjonen er effektiv medisin mot depresjon

Men hva er det egentlig som bestemmer om man ender med å se tilværelsen i et rosa skjær eller i gråtoner?

– Etter min erfaring er det ingen tvil om at man er født med et spesielt temperament og tankesett. Man ser tidlig barn som er bekymret og fokusert på hva som kan gå galt, og tilsvarende barn som bare kaster seg ut i nye utfordringer uten å blunke, sier Pernille Lauritsen, som er coach og livsveileder. I over 25 år har hun hjulpet mennesker med å utnytte sitt fulle potensial, og hun er ikke i tvil om at her er det noe å lære for både pessimister og optimister – selv om det ikke er så enkelt.

Nederst i artikkelen kan du ta testen og finne ut om du er er mest pessimist eller mest optimist.