Er du introvert eller ekstrovert?

Her får du et hint om hvor på skalaen du ligger, selv om du sikkert vet noe om det fra før. Lenger ned får du innspill til hvordan du får det beste ut av din type, og hva du kan lære av motpolen din. God fornøyelse.

Ved å ta høyde for hvilken hovedtype du er, kan du også unngå å havne i de samme typene frustrasjoner og konflikter om og om igjen. Hvis du kjenner kjernen din, forstår du ikke bare deg selv bedre, men ofte også motpolen. Og like viktig: Du lærer deg ikke å ta det personlig når dine medmennesker oppfører seg annerledes enn deg.

Du har helt sikkert hørt at vi mennesker kan deles inn i introverte og ekstroverte – kanskje i forbindelse med et jobbintervju. Teorien stammer fra den sveitsiske psykiateren Gustav Jung, og svært forenklet kan den brukes til å fortelle hvor vi henter ny energi fra en skala som går fra eget selskap til større fellesskap. Ditt ståsted sier altså ikke noe om hvorvidt du er i stand til å være sosial, men hvor mye sosial stimulans du ideelt sett foretrekker. Alle mennesker er for eksempel i stand til å gå på en boklansering eller premiere, men det er stor forskjell på om vi blir utmattet eller fulle av energi av å være i denne typen sosiale situasjoner. Hva skal du så bruke denne kunnskapen til? Svar: som et grunnlag for å ta gode beslutninger i livet ditt, slik at du får størst mulig glede av det. På samme måte som jevnlige løpeturer og mye grønnsaker holder deg sunn, er også mentalt overskudd en viktig byggestein for det gode liv. På den måten når du målene dine. Du er glad når du står opp og glad når du legger deg.

Her kan du lære mer om hva det vil si å være ekstrovert og introvert, og hvordan du best kan utvikle deg basert på den type du selv er. Vet du allerede hvilken kategori du tilhører, kan du hoppe til forklaringen om hvordan du kan utvikle deg og lære deg å kjenne din type enda bedre.

Dette lille eksempelet er kanskje en karikert framstilling av hvordan vi ser for oss en perfekt helg, men inndelingen er det likevel noe i. For mens vi i hverdagen er underlagt en del rammer som vi er nødt til å tilpasse oss, er det mer fritt fram på alle plan i helgene. Det er da vi fyller på med energi for å orke alt. Spørsmålet er om du gjør det ved å trekke deg tilbake fra scenen og «gå inn i din egen private sone» eller ved å være så sosial du bare kan.

Hva vil du helst gjøre i helgen? «Bli hjemme og lese en bok», vil den introverte svare. «Gå på fest», vil den ekstroverte svare. «Det kommer an på boka og festen, og hva som har skjedd de siste dagene», lyder det fra den ambiverte, som ligger midt mellom de to andre typene.

Denne prosessen viser hvorfor det er så viktig å kjenne sin sosiale preferanse. Manglende innsikt kan føre med seg unødvendige frustrasjoner og feilslutninger. Hvis du i stedet tar hensyn til ditt indre kompass og innretter så vel arbeids- som privatlivet slik at du får noen etterlengtede pustehull, kan du se frem til mye mer glede og livskraft. Her skal du få noen tips om hvordan du går fram.

En mann går til psykolog fordi han vil skilles. Han krangler mye med kona, og nå er løpet kjørt, mener han. Det viser seg snart at han har gått over til å sitte i åpent landskap på jobben, der han blir konstant avbrutt. Det fører til en bombe av oppspart sinne som hver dag går ut over henne hjemme. Etter noen få konsultasjoner hos terapeuten ber han om å få eget kontor, og får det. Etter en stund er overskuddet tilbake og ekteskapet reddet ...

Introverte praktiserer overdreven tilpasning

Lise August er psykolog og har 15 års erfaring med å støtte introverte og (høy)sensitive som skal finne sin plass i en overveiende ekstrovert verden. Hun er den psykologen som den frustrerte mannen vi nevnte innledningsvis, gikk til. Han prøvde å fungere i åpent landskap, men prisen ble altfor høy, noe sjefen hans tydeligvis ikke hadde fått med seg eller valgte å overse.

Dessverre er ikke denne historien unik, for det å være introvert kan være forbundet med mange misforståelser hos omverdenen. Mange introverte føler at de må forandre seg for å tilpasse seg de forventningene de blir møtt med. Det kan for eksempel være å bli lenger på en fest enn de egentlig har lyst til. De tar seg sammen for å opptre mer utadvendt enn det som er naturlig for dem, men det er ikke lurt og gjør dem bare mer frustrert.

Det viktigste budskapet fra psykologen er derfor at du bør respektere din type og innrette deg etter den. Søk på jobber der du kan fordype deg uten avbrytelser. Ha et sosialt liv der det er mulig å gå når du har fått nok. Driv med en idrett der det er individuelle prestasjoner som teller. I stedet for å klippe av en tå for å passe inn, så finn en sko som passer til foten, råder eksperten.

Alene, men ikke ensom

Introverte har et rikt indre liv og kan fint analysere, legge planer og utvikle seg i sitt eget selskap. De kjeder seg sjelden alene. Det gjør dem mindre avhengige av andre på godt og vondt. Det er en klar styrke når oppgaven krever selvstendighet og grundighet. Som forskeren som stenger seg inne i årevis for å finne løsninger på verdensproblemene, eller forfatteren som kan bo på fjellet mens en bok blir til. Utfordringene oppstår når en ensom ulv plutselig befinner seg ute blant (mange) andre der de sosiale spillereglene kan virke uoverkommelige. Da kan det lønne seg å ha lagt en plan for hvordan du skal håndtere situasjonen på forhånd. Når du står i et bryllup og skal småprate med folk du møter for første gang, har den introverte nærmest tapt på forhånd. Her må man nemlig tenke fort og svare uten å ha forberedt seg, og det er i det hele tatt altfor mange inntrykk på én gang.