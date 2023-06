Hva betyr det at noe er holistisk?

Så hvis du for eksempel gjerne vil bli kvitt søtsuget, ser hun ikke bare på kostholdet ditt, men også på hvordan du har det. Hvis du har lyst på sukker selv om du gjør alt for å holde blodsukkeret stabilt, representerer kanskje søtsuget et trygghetsbehov eller et behov for ekstra omsorg? Hvis du er stresset, fokuserer hun ikke bare på stresshåndtering på jobben og i hverdagen, men ser også på hvordan kroppen din kan støtte helingsprosessen ut fra tanken om at en kropp i balanse gir en sjel i balanse, og omvendt.

EN HOLISTISK OVERSIKT OVER HELSA

Et spindelvevdiagram kan gi et hint om hvordan du har det hvis man tar med alle de viktigste parametrene. Diagrammet til høyre er bare et eksempel, for du må selv velge hva som er viktig for deg. Kanskje du ikke er så opptatt av å få frisk luft, men det er viktig for deg å lytte til musikk daglig.