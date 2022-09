Test deg selv: Hvordan takler du bekymringer?

Bruker du mye tid på å tenke på om du er god nok, for eksempel som venninne, som mor og partner? Det finnes ikke den ting vi ikke kan bekymre oss over, og mens noen har lett for å slippe taket i de negative tankene, blir andre fanget i et negativt tankemønster som tapper dem for energi. Den gode nyheten er at du kan lære å gi bekymringene mindre plass. Ta testen, og se om du har kontroll over bekymringene eller om de har for stor kontroll over deg.