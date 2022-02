Test deg selv: Lider du av bedragerfenomenet?

"UÆHHH... Når oppdager de at jeg ikke kan noen ting?"

Det virker kanskje litt merkelig at inke, vellykkede kvinner går rundt og føler at de har jukset seg til ros og anerkjennelse. Men bedragerfenomenet – impostor syndrome på engelsk– er så vanlig at de fleste opplever det på et eller annet tidspunkt i livet.

Det er ikke snakk om en of sielt anerkjent diagnose, men det er likevel forsket en god del på tema- et i årenes løp. Den mest direkte oversettelsen av impostor syndrome er "bedragersyndromet" – eller "bedragerfenomenet". Det vil i bunn og grunn si at du er redd for å bli avslørt som en slags intellektuell bedrager, og for at andre skal oppdage at du ikke er flink nok. En følelse som mange ganske sikkert kan nikke gjenkjennende til i større eller mindre grad.

Ta testen, og finn ut om du viser tegn på bedrager-fenomenet.