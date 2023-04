To–tre liter eller åtte glass om dagen – så mye har du kanskje hørt at du bør drikke.

Men egentlig holder det kanskje med 1,5–1,8 liter. Det er konklusjonen etter at totalt 90 forskere har studert væskeinntaket til over 5600 personer i 26 land. De konstaterte at mens noen mennesker omsatte hele seks liter vann i døgnet, omsatte andre så lite som én liter.

Å «omsette vann» betyr at det vannet du drikker erstatter det vannet kroppen avgir i løpet av en dag.