Er det ikke bra for nyrene å drikke mye vann?

Det er et godt spørsmål, ettersom vi ofte får høre at vi må få i oss nok væske. Men det motsatte – store mengder vann – blir det sjelden advart mot. Årsaken er kort fortalt at vann ikke er farlig for friske personer.

Kroppen har en skikkelig smart evne til enten å konsentrere eller spe ut urinen. Når du har drukket for lite, kan nyrene holde tilbake væske i kroppen. Hvis du i stedet drikker mye på én gang, kan de skille ut mer væske. Den siste situasjonen kjenner du helt sikkert fra en kveld hvor du drikker øl eller har kost deg med en hel kanne te. Da må du tisse oftere enn vanlig. Dette sørger for at væske- og saltbalansen hele tiden er velregulert.

Hvis du er frisk og rask, er det altså ikke direkte farlig å drikke mer enn de anbefalte 1,5–2 literne med væske om dagen, for nyrene er robuste og klarer fint å håndtere flere liter overflødig vann. Vi anbefaler likevel at du lar være å drikke altfor mye, for det er ingen helsegevinster å hente ved å drikke mer enn et par liter daglig. Væsken vil bare bli skilt ut med urinen uten du får noen som helst nytte av den.

Hvis du trener veldig hardt eller befinner deg på et skikkelig varmt sted og svetter mye, og derfor mister væske, kan saken være en annen. Da bør du drikke mindre mengder fortløpende, og eventuelt tilsette en elektrolyttblanding. Elektrolytter binder væsken til kroppens celler.

Dette gjelder for friske personer. Dersom du har en nyre-, hjerte- eller leversykdom, er det viktig at du tar en prat med fastlegen for å finne ut hvor mye væske du tåler.