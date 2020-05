Nå vet du hva som kanskje venter deg av ubehageligheter, hvis du vurderer et sukkerstopp. Og på den positive siden kan du glede deg til:

Stabilt energinivå

Er sukker en fast del av den daglige menyen, så har du vent blodsukkeret til å være i en permanent berg- og dalbanetur der energinivået går opp og ned hele dagen. Dropper du sukkeret, vil blodsukkeret bli mer stabilt, og du vil oppleve at energinivået ditt også blir mer stabilt. Da slipper du å gå helt i kjelleren.

Lavere vekt (kanskje)

Vi kaster oss over avanserte kurer for å holde kiloene unna, men for mange av oss skal det faktisk ikke mer til enn å kutte kraftig ned på sukkerinntaket. Raffinert sukker er det samme som tomme kalorier som fyller deg med energi, men som ikke metter. Da er det lett å spise for mye. Når du dropper sukkeret, kan det muligens bety et vekttap. Det kommer imidlertid an på hva du putter i deg i stedet for, og hvor mye sukker du spiste til å begynne med.

Penere hud (kanskje)

Det er ikke bevist at sukker gir deg dårlig hud, men det er mange som mener at sukker i hvert fall har en del av skylda for kviseutbrudd. Du vil også møte mange dermatologer som bannlyser sukker. Og det skader jo ikke å prøve.

Sunnere tenner

Sukker er syre for tennene, og jo mindre du får av det, desto bedre har tennene det. Et farvel til sukker er derfor også god dag til sterkere tenner.