Får du i deg lovlig mye sukker i hverdagen? Da er det kanskje på tide å si stopp - eller i hvert fall kutte ned.

I starten av et sukkerstopp vil kroppen trolig reagere en smule utakknemlig. Alt etter hvor mye sukker du pleier å få i deg, kan du for eksempel få hodepine og lunta blir kanskje kortere. Men hold ut. Etter noen dager, eller kanskje en ukes tid, vil du begynne å høste fruktene av jobben. Her kan du se hva som venter kroppen av gevinster når du dropper sukkeret.

Du går ned i vekt (kanskje)

Når du slutter å spise sukker, vil du med stor sannsynlighet oppleve at vekten går nedover. Sukkerholdige matvarer som godteri, is og kaker, er ofte svært kaloririke i forhold til matvarer som grønnsaker eller fjærkre. Og så er det som regel kalorier du putter i deg i tillegg til ditt normale kosthold. Du slutter jo ikke å spise middag fordi du drakk en brus i løpet av ettermiddagen, og det betyr at du fort får for mange kalorier totalt sett.

Du får mer energi

Når du slutter å spise sukker, kan du oppleve at du sakte men sikkert får mer energi og du føler deg mindre trøtt. Det skjer fordi blodsukkeret blir mer stabilt. Et høyt sukkerinntak får blodsukkeret til å stige, for så å falle raskt igjen. Den prosessen kan gjøre kroppen trøtt. Du kjenner sikkert igjen følelsen når sofaen roper på deg rett etter at du har spist en hel pose smågodt eller en sjokoladeplate.

Du føler deg mettere

Det høres kanskje paradoksalt ut at mindre kake, godteri og andre søtsaker i hverdagen kan gi større metthetsfølelse. Men du vil med stor sannsynlighet føle at maten metter bedre og lenger når du slutter å spise sukker. Det skyldes den ustabiliteten som oppstår i blodsukkeret når du spiser sukker. Du føler deg mett med en gang du har spist en søt kake, fordi blodsukkeret stiger. Kort tid etter synker det igjen, og den pendelfarten fører med seg sult.

Du får mer næring

Noe må vi jo spise, så når du kutter ut sukker fra kostholdet, gjør du plass til "riktigere" mat som inneholder alle de viktige næringsstoffene - for eksempel fiber, vitaminer og mineraler som kroppen trenger.

Søtsuget blir mindre





Jo lenger kroppen har gått uten sukker, jo lettere vil det trolig være å si nei til søtsaker. Søtsuget blir rett og slett mindre når du slutter å spise sukker.

Du blir ikke avhengig av søtsaker på samme måte som hvis du røyker, drikker alkohol eller tar stoff. Det er det ikke vitenskapelig belegg for å si. Men hver gang du spiser noe søtt, belønner hjernen deg med å skille ut signalstoffer som gjør deg fornøyd. Det er helt naturlig å søke seg tilbake til den følelsen igjen og igjen. Det er likevel slik at jo lenger tid det går uten et sukkerrush, desto større sjanse er det også for at hjernen din glemmer forbindelsen og viljestyrken blir sterkere.