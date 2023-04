Hjernen flyter over med dopamin

Å være borte fra sin elskede kan gi abstinenser på linje med dem røykere og stoffmisbrukere opplever når de ikke får dosen sin, som tristhet, avmakt og konsentrasjonsvansker. Det skyldes at hjernen frigir store mengder dopamin når du er nær den du er forelsket i. Et hormon som gir en følelse av belønning, og som vi jakter på som «et skudd».

Vi får tvangstanker

Når kjærligheten rammer, synker nivået av signalstoffet serotonin i kroppen. Det er et humørregulerende stoff som har betydning for blant annet følelsen av glede og velvære, men også søvn og appetitt. Et lavt serotoninnivå er også vanlig hos personer med OCD og tvangstanker, og derfor mener forskere at det kan være serotoninets skyld når du ikke klarer å tenke på noe annet enn din utkårede.

Kroppen blir fylt av stresshormoner

Studier viser at forelskede mennesker har et markant høyere nivå av stresshormonet kortisol, som springer ut i hjernen og forplanter seg til resten av kroppen. Det forklarer kanskje hvorfor forelskelsen kan føre til hjertebank, rastløshet, svette håndflater, røde kinn og redusert appetitt. Kortisol får nemlig kroppen til å forberede seg på å flykte eller kjempe.