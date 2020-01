Hva er musearm?

Symptomer – hvordan føles en musearm?

Det gjør først og fremst vondt i underarmen og hånda. Smertene er ofte sviende og vanskelige å lokalisere, og de strekker seg over et stort område. Det gjør vondt hele tiden, også når du holder armen i ro, men når du bruker armen, blir smertene verre og du må ta en pause. Armen vil ofte føles svak, og det kjennes som om den sover fordi den er så nummen. Mange har en følelse av at det stikker eller prikker i armen.