Tren bort menisk-skaden!

Flere tusen mennesker gjennomgår hvert år kneoperasjoner på grunn av menisk-skader.

Men operasjonsbordet er ikke den eneste løsningen, viser en ny studie.

I et forsøk trakk 121 pasienter med menisk-skader lodd, slik at halvparten fikk operasjon, mens den andre halvparten skulle gjennomføre et 12-ukers treningsprogram der de trente to ganger i uka sammen med en fysioterapeut.

Etter ett år sjekket man pasientenes smerter, funksjon og livskvalitet.

Da viste det seg at begge gruppene hadde fått det mye bedre, men de som ble operert hadde ikke bedre resultater enn dem som hadde trent.

Operasjon ikke noe kvikkfiks

Selv om tre måneders trening kan høres mye ut, er det for noen en mye bedre løsning enn å legge seg under kniven, mener forskerne. I tillegg til de plagene og den risikoen som er forbundet med operasjon, må man regne med at også et operert kne krever opptrening.

Derfor slipper man uansett ikke unna øvelser selv etter en operasjon