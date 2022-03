Smerter kalles kroniske når de er til stede i minst seks måneder på ett eller flere steder i kroppen. De kan være der hele tiden eller dukke opp jevnlig. De vanligste kroniske smertene skyldes belastning av ledd som knær og hofter. Ryggsmerter og smerter i skuldrene og nakken er også veldig vanlig.

Vitenskapen har ikke funnet noen forklaring på hvorfor en del mennesker får kroniske smerter, mens andre ikke gjør det, men eksperter mener at genene kan spille inn og gjøre noen mer sårbare for smerter enn andre. Uansett årsak kan det å leve med konstante smerter og ha vondt mer eller mindre hele tiden, gå ut over livskvaliteten og evnen til å ha en normal hverdag.

Er du pårørende til en med kroniske smerter? Her er tre gode råd.

Aksept hjelper

Heldigvis er det flere ting du kan gjøre selv hvis du har kroniske smerter. Forskning viser at det hjelper å akseptere at livet ser annerledes ut enn før, selv om det kan være en bitter pille å svelge.

– Når jeg sier til pasientene mine at de skal akseptere at de har kroniske smerter, himler mange med øynene og legger armene demonstrativt i kors. Det kan virke enormt provoserende å be mennesker om å akseptere motgang, men det er kjærlig og ærlig ment, sier psykolog Carsten Simonsen, som daglig jobber med smertepasienter.

– Det er naturlig å ha lyst til å kjempe mot smertene, men de er jo inni deg, så å slåss mot smertene er det samme som å slåss mot deg selv. Vi har en forventning om at smerter kan behandles, men det er begrenset hvilke medisiner som finnes mot kroniske smerter. Noen behandlinger virker en del av tiden, og av og til er det ingenting som hjelper. Aksept er ikke det samme som å like situasjonen. Men hvis man er villig til å ha smertene og til å erkjenne at dette er et lodd man har fått utdelt, kan man se på livet og si: Ok, og hva vil jeg ellers at livet mitt skal inneholde? sier han.