Nå er det ikke alltid slik at håret letter så fort det kommer i kontakt med et annet materiale. Det skjer bare når de elektriske ladningene har gunstige forhold, og vinterhalvåret er så å si en høyspent periode. Når temperaturen synker, inneholder nemlig lufta mindre vanndamp. Den blir tørr, og det kan forverre problemet.

— Jo mindre fuktighet som er til stede, desto bedre holder håret på de elektriske ladningene, forteller professoren.

Derfor kan tørt inneklima føre til ekstra mye spenning for håret. Og hvis det er ganske tørt fra før, kan det bli mer eller mindre plagsomt elektrisk.

En annen ting som setter fart på de elektriske ladningene, er kunststoffer. Vi har nettopp nevnt ballongen av plast som gjør at håret fyker til værs. Mange har også opplevd at det slår gnister når de går på et gulvteppe av kunstmateriale.