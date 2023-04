For menn er det ingen stor kunst å bli kvitt ansiktshår. Det er bare å ta fram høvelen eller barbermaskinen, og så er saken i boks. Men er det helt greit for kvinner å barbere seg i ansiktet?

Både ja og nei.

Du behøver i hvert fall ikke å droppe det fordi du er redd for å få enda kraftigere hårvekst. Det er nemlig en myte at barbering gir mer hår. Hårets vekst og struktur styres nede fra hårsekken. Hva som foregår oppe over hudoverflaten, kan ikke påvirke hårsekkens arbeid. Hårene blir verken kraftigere eller flere av å bli barbert, og det gjelder uansett hvor på kroppen hårene sitter. Grunnen til at mange tror at barbering øker hårveksten, er trolig at de hårstubbene som dukker opp etter barbering føles ekstra stive, og de mørke prikkene synes ganske godt.

Det er en annen grunn til at barbering kanskje ikke er den beste metoden for å fjerne hår i ansiktet: Barberblader kan lett skade huden, så sannsynligheten for sår og infeksjon er ganske stor. Derfor er det viktig at du bruker en skånsom barberhøvel spesielt egnet for ansiktet, samt et antibakterielt middel både før og etterpå.

Er det bare snakk om noen få hår, er det lettere å fjerne dem med pinsett.