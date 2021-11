Flass er et symptom på at det er noe som bringer hodebunnen ut av balanse. Hodebunnen er et av de stedene på kroppen som har flest talgkjertler. Deres oppgave er å produsere fett, som skal hindre uttørring og beskytte mot smuss. .

Ikke bruk for varmt vann. Vask håret i lunkent vann for ikke å tørke ut hodebunnen.

Sørg for at hodebunnen får luft. Ikke sett opp håret før det er tørt, og unngå caps og lue.

Pass på parfymen

Når det gjelder det kroniske psoriasisflasset, er det ikke sopp som er synderen.

Psoriasis er en hudsykdom som gjør at huden støter bort hudcellene så fort at de hoper seg opp og danner et tjukt lag av flass. Huden under blir rød, smerter og klør.

Psoriasisflass arter seg som tjukke flassende flekker.

Har du psoriasis i hodebunnen, har du det sikkert også andre steder på kroppen, og da må du unngå parfymerte hårprodukter helt. Har du det bare i hodebunnen, er det trolig ikke snakk om psoriasis, men om flasseksem. Da bør du få behandling hos hudlege