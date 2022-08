Hårtap. Det kan vekke bekymring når du må befri børsten for masse hår når den har vært gjennom manken. Og du kjenner at hestehalen ikke er like fin som den pleier. Ta det helt med ro, for det er sannsynligvis bare et helt naturlig tegn – som oftest på alder – som alle opplever.

Det kan imidlertid også være en sykdom som gjør at du mister håret enten jevnt over hele hodet eller flekkvis. Vi har fått tak i en spesialist og stilt alle de spørsmålene vi kunne komme på om hårtap. Vi kan ikke trylle, men vi kan i det minste sørge for at du lærer mer om hva som skjer på toppen. Og vise deg noen måter du kan forebygge og behandle hårtap på.