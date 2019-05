Det akutte hårtapet

Men kvinner kan også miste håret tidligere i livet og av helt andre årsaker enn alder. En av de vanligste er en tilstand kalt androgen alopeci, også kalt mønsterskallethet. Den medfører at man mister mer enn cirka 300 hårstrå om dagen, og både menn og kvinner rammes. Det er spesielt håret øverst på hodet som blir tynnere – nakken og sidene påvirkes ikke like mye. Det hender imidlertid at man får høyere hårfeste ved at håret tynnes ut ved tinningene.

Forskning viser at såkalt mønsterskallethet ofte skyldes arv. Men hårtapet kan også framprovoseres av forskjellige fysiske og psykiske belastninger, og det kommer ofte cirka tre måneder etter en alvorlig sykdom eller betydelig stress, ernæringssvikt, høy feber eller for eksempel hormonforstyrrelser.

En annen tilstand som fører til hårtap er alopecia areata, eller flekkskallethet. Det er en såkalt autoimmun sykdom der store hårtuster faller av og etterlater seg skallete flekker. Sykdommen skyldes at kroppens eget immunforsvar angriper cellene i og rundt hårsekkene. Det fører til at hårets vekstsyklus går i stå, og som en konsekvens faller håret av.

En stresset kropp glemmer å produsere hår

I tillegg til mønster- og flekkskallethet er det en rekke andre forhold som kan føre til at hestehalen blir tynn og slapp. Felles for alle er at kroppen har det travelt med andre og viktigere ting enn å produsere hår – for eksempel sikre artens overlevelse. Mange kvinner mister nemlig store deler av hårprakten i forbindelse med fødsel. Det skyldes delvis at håret blir tjukkere under graviditeten, fordi et høyere nivå av hormoner hindrer det vanlige hårtapet. Når babyen er ute, faller hårene av. Også ammingen tærer på kroppen, slik at den ikke har overskudd til å produsere hår.

En mer alvorlig årsak til hårtap er problemer med skjoldbruskkjertelen og stoffskiftet. Dersom kjertelen produserer for mange eller for få hormoner, kan en av effektene være at håret svekkes. Så det kan være lurt å stikke innom legen og få undersøkt om det er en sykdom som er grunnen til hårtapet. Hvis det ikke er tilfelle, er det heldigvis en del tiltak du kan sette inn for å ta vare på lokkene. Sjekk for eksempel de fem tipsene øverst på siden.