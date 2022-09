Nøkkelen til en kløfri hodebunn er å unngå at huden under håret i det hele tatt blir irritert. For mye fett i hodebunnen øker risikoen for flasseksem, mens for lite fett tørker ut hodebunnen. Det er også viktig å styre unna langvarig stress, som svekker immunforsvaret. Spis variert, slik at kroppen får de næringsstoffene som trengs for å holde huden i balanse. Nedenfor får du noen tips om hvordan du med riktig pleie kan forebygge kløe i hodebunnen: