Så lenge kan du bruke skjønnhetsproduktene

Hvis du er typen som har mengder av kremer og sminke i badeskapet som du ikke husker når du kjøpte, er det kanskje på tide å kvitte seg med en del av det.

Skjønnhets- og hudpleieprodukter varer nemlig ikke evig. Hvis de blir for gamle, kan det vokse bakterier og muggsopp i dem. Det kan føre til infeksjoner i huden eller øynene, og det vil du ganske sikkert slippe

Det finnes to forskjellige holdbarhetsmerkinger på sminkeprodukter: timeglasset og krukkesymbolet.

Timeglasset brukes på produkter som har en holdbarhet på under 30 måneder, og angir den måneden, det året og eventuelt også den datoen produktet minst kan brukes til. Hvis du sørger for å bruke kremen, leppeglossen eller hva det nå er snakk om før den tid, er du ikke bare garantert at produktet er trygt, men også at det virker etter hensikten.

Krukkesymbolet pryder på sin side varer som kan vare lenger enn 30 måneder, og angir hvor lenge det er trygt å bruke dem etter åpning. Inni krukkesymbolet står det enten et visst antall måneder eller år.

Krukkesymbolet pryder omvendt de varer, der kan holde sig længere end 30 måneder, og angiver, hvor længe de er sikre at bruge, når de først er åbnet. Inde i krukkesymbolet står der enten et antal måneder eller år.

Merkingen inneholder imidlertid noen unntak. Det gjelder produkter med mye alkohol, som for eksempel parfyme, eller varer som er pakket inn slik at de ikke kan åpnes