Kan riktig mat kurere akne?

Ungdommer og kviser er to ord som henger uløselig sammen. I tenårene produserer talgkjertlene mer hudfett, som tetter porene. All denne talgen er snop for hudbakterien Propionibacterium acnes, som trives og skaper betennelsesreaksjoner som arter seg som kviser.

Dessverre er det ikke alle som slipper uren hud etter ungdomsårene, og vitenskapen vet faktisk ikke hvorfor det er slik – i hvert fall ikke bestandig. Og hva kan du gjøre med det?

Det siste du bør gjøre, er i hvert fall å la det stå til, for stort sett alle aknetilfeller kan behandles. Selv om du er hardt rammet, finnes det effektive preparater, så snakk med fastlegen hvis kvisene plager deg.

Samtidig kan du ta en nærmere titt på matvanene dine, for selv om kostholdets rolle ved akne ikke er endelig bevist, tyder forskning på at visse matvarer kan forverre uren hud, mens andre kan gjøre den bedre. Nedenfor ser du hva du med fordel kan prøve å spise henholdsvis mer og mindre av.