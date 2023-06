Bli kvitt nupper på armene

Nuppene ligner på gåsehud, men hvis de blir sittende når du har fått tilbake varmen, er det trolig snakk om keratosis pilaris. Det er et knudrete utslett som ofte viser seg på overarmene, men nuppene kan også oppstå på hofter, lår og i ansiktet.

Mange synes nuppene er plagsomme rent kosmetisk, men de er fullstendig harmløse. De små, faste knollene kan knapt kalles en hudsykdom – de er snarere en variant av normal hud.

Keratosis pilaris oppstår når huden produserer for mye keratin, bedre kjent som flass og døde hudceller. Denne overproduksjonen skyldes at huden er for tørr. Døde hudceller hoper seg opp og danner propper i utgangen til hårsekkene, og det er da de små forhornede nuppene oppstår.

Prosessen kan minne om den som framkaller kviser og hudormer, for både akne og keratosis pilaris skyldes en tilstopning. Ved keratosis pilaris handler det imidlertid ikke om en betennelsestilstand, men bare om en tilstopning med forhornede nupper som følge.

Bortsett fra nuppene gjør ikke keratosis pilaris noe særlig vesen ut av seg. Nuppene klør ikke, og de er heller ikke ømme.