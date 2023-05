Plagene øker stadig den første tiden, og derfor er det viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig. Gå til fastlegen så fort du merker at huden stadig blusser opp og er vedvarende rød. Hvis du har en alvorlig grad av rosacea, blir du henvist til en hudlege.

Det finnes flere aktuelle behandlingsmetoder mot rosacea som gir gode resultater, men merk at de først og fremst tar sikte på å redusere symptomene, for ingen behandlinger kan fjerne hudens tendens til å danne rosacea. Her må du bare ta tiden til hjelp.

Dessuten er det viktig at du beskytter huden ekstra godt mot sola når du er under behandling. Flere av metodene gjør nemlig huden mer følsom for sol, og det kan i seg selv vekke eller forverre betennelsen.

Her er de mest brukte behandlingsformene mot rosacea: