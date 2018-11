Kommer tankene snikende og holder deg våken når du skal sove? Eller våkner du ofte i løpet av natta og ikke klarer å sovne igjen fordi bekymringene kverner rundt i hodet? Du er ikke alene.

En undersøkelse fra den danske Sundhedsstyrelsen viser at over 45 % av oss plages med søvnproblemer. Og i I FORMs egen helseundersøkelse svaret over hver fjerde av dere at dere "aldri" eller " ikke så ofte" sover godt.

Overdøv tankene med avslapningsmusikk og naturlyder

Søvnløshet kan skyldes mange ting, for eksempel smerter, nattsvette, at du må på do, en snorkende partner eller små barn som vekker deg. Men bekymringer og tankemylder er også en hyppig årsak til søvnløshet. Her kan avslapningsmusikk, beroligende naturlyder eller hvit støy kanskje være til hjelp.

I en dansk studie som ble publisert i Cochrane Library ville forskerne undersøke om musikk hadde en positiv innvirkning på folks søvnproblemer. Og det hadde det.

Forskerne gikk gjennom forskjellige tidligere studier av musikk som middel mot søvnløshet. Totalt deltok 314 mennesker som slet med å sovne i studiene. Her skulle halvparten lytte til musikk når de skulle sove, mens de andre fikk en form for placebo-behandling. I fem av de seks omfattende studiene, fikk de som lyttet til musikk bedre søvn enn de andre.

Studiene sa imidlertid ikke noe om hvorfor musikken virket søvndyssende eller hva slags avslapningsmusikk som fungerte best. Vi har derfor lagd litt forskjellige gratis lydfiler til deg, som du kan laste ned eller lytte til her.