At beslutningen var riktig fikk hun bekreftet da en annen fertilitetslege beroliget henne med at hun «hadde eggstokker som en 25-åring».

– Fertilitetslegen ga meg en flammende tale om at det måtte skje nå hvis jeg ville ha barn. Men jeg var midt i en spesialistutdanning og tenkte at det måtte vente en stund til. Jeg hadde nok også litt i bakhodet at mormor var 45 år da hun fikk mamma, forteller Julie.

Julie har alltid visst at hun ville ha barn en dag. Likevel hadde hun ikke fullt ut fokusert på det før hun i en alder av 36 bestemte seg for å finne ut hvordan det sto til med eggene hennes.

Å utsette tidspunktet for å få barn er en tendens som gjør seg gjeldende over hele verden, og spesielt i Vest-Europa. Det synes tydelig på antallet barn født av mødre over 40 år.

Her er vi nemlig oppe mot noen krefter som vi ikke selv er herre over – nemlig biologien. Mens kulturen stadig forandrer seg, kjører biologien videre i akkurat samme tempo som før.

– Mange tenker at det er mulig. Men om noen kan få barn når de er 45, betyr ikke det nødvendigvis at man kan, slår Ziebe fast.

En slik tendens kan på mange måter høres positiv ut. Tenk at vi kan sette barn i verden selv om fødselsattesten viser at vi har fylt 40 – eller enda mer. Men fullt så positivt ser ikke Søren Ziebe, avdelingssjef på fertilitetsklinikken på et av Danmarks største sykehus, på saken.

I 1980 var det snakk om cirka én prosent av alle nyfødte, og i 2020 om fire prosent. Det betyr at barn født av kvinner over 40 år er blitt et ganske vanlig fenomen.

Årsaken er ikke at det blir født flere barn totalt sett, så dette betyr at andelen barn født av mødre over 40 år utgjør en stadig større del av det totale antallet nyfødte .

– Alderen for når man kan få barn er akkurat den samme som den var for våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Den har ikke flyttet seg én centimeter, sier Søren Ziebe.

Sjansen for å bli gravid i løpet av en menstruasjonssyklus er 34 prosent for 20-åringer, men synker til seks prosent for 40-åringer . Det betyr at man må regne med å bruke bortimot sju ganger så mye tid på å bli gravid når man er 40 år som når man er 20, og sånn har det bestandig vært.

Når et par går gjennom svingdørene til en fertilitetsklinikk for å få vurdert sine sjanser til å få barn, ser man på flere faktorer. Først og fremst kvinnens alder, siden den forteller eksakt hvor gamle eggene hennes er – nemlig akkurat like gamle som hun selv.

Han irriterer seg over at så mange ikke setter i gang mens det er større sjanse for å lykkes. Og at de ikke oppsøker en fertilitetsklinikk noen år tidligere hvis de ikke lykkes med å bli gravide. Da ville nemlig flere ha fått de barna de ønsket seg.

I senere år er man blitt mer oppmerksom på at også fars alder har betydning ikke bare for sjansen til å gjøre kvinnen gravid, men også for barnet som blir født. Det er en dokumentert sammenheng mellom fedre over 45 år og økt risiko for Downs syndrom, autisme og schizofreni hos barnet.

Kort sagt: Jo senere man blir gravid, jo større risiko for både barn og mødre både når det gjelder muligheten for å bli gravid, og for selve graviditeten, fødselen og tiden etterpå for barnet som blir født. Derfor er det viktig at både kvinner og menn setter seg inn i biologien, slik at det blir lettere å ta kvalifiserte valg om når man skal gå i gang med prosjekt baby. Eksperten har i hvert fall en klar oppfordring:

– Innse de biologiske begrensningene! Det trengs en grunnleggende forståelse for at vi bør få barn i den alderen hvor biologien gjør det mulig. Når jeg hører folk si at de kan planlegge når de skal få barn, sier jeg: «Nei, det kan dere ikke», sier Søren Ziebe.