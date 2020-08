Helsa avhenger i stor grad av om du får beveget deg nok. Du skal helst være fysisk aktiv en halvtime om dagen.

To ganger i uka bør pulsen opp, slik at du sliter med å snakke. Det er anbefalingen fra Helsemyndighetene.





Når det er sagt, så er definisjonen på fysisk aktivitet alle former for bevegelse som setter fart på energiomsetningen. Det gjør løpeturen eller en runde styrketrening på senteret.



Men det teller også når du sykler til jobben, gjør rent hjemme eller når du lufter hund eller barn. Så lenge du beveger deg hver dag.

Gjør du det, kan du glede deg over at du forebygger en lang rekke sykdommer og styrker helsa. Det kan være forskjellen på at du ikke bare lever lenge, men også godt.





Ta testen, og få en indikasjon på om du er aktivt nok - og hva du i så fall kan gjøre med det.