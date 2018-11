Slik trener du etter prinsippet "9 ER NOK"

9 ER NOK-programmene er alle bygget opp basert på samme prinsipp: tre runder med tre øvelser. Hver øvelse skal gjøres i 45 sekunder fulgt av 15 sekunder aktiv pause ved lav intensitet, for eksempel gå på stedet. Deretter går du videre til neste øvelse. Det er ingen pause mellom rundene, så det gjelder å holde koken i alle de ni minuttene.

Det er viktig at du jobber konsentrert underveis og gir alt du har i intervallene. Og ikke fortvil hvis du ikke klarer å holde et høyt tempo absolutt hele veien, ettersom du helt sikkert vil oppnå gode resultater selv med en moderat innsats.

Øvelsene i 9 ER NOK-programmene er utfordrende uten å være alt for komplekse. Det er nemlig viktig at du kan konsentrere deg om å gjøre dem helt riktig og presse deg alt du kan. Det er imidlertid en nivåforskjell på de to programmene, slik at alle kan finne noe for sitt nivå. Det første byr på litt enklere øvelser og noe lavere intensitet enn det andre. Derfor kan du velge å starte med program 1 og gå videre til program 2 etter en stund. Men du kan også uten problemer veksle mellom de to programmene på forskjellige dager eller gjøre dem rett etter hverandre hvis du orker.

To–tre økter i uka vil gi resultater på formen og helsa, men selv bare én økt er ikke bortkastet og kan spesielt hjelpe deg med å vedlikeholde formen. Vil du i stedet trene enda mer, så vær klar over at kroppen generelt har godt av en dags pause mellom intervallene. Det gjør imidlertid ingenting om du av og til trener to dager i strekk.

Det er best å være varm før du setter i gang med de ni minuttene. Har du gått, løpt, syklet eller drevet med en annen aktivitet like før, kan du gå rett på øvelsene med full intensitet. Hvis ikke, kan du starte med å løpe litt på stedet, kjøre en runde med lette sprellemenn eller noe annet som gjør kroppen god og varm. Eventuelt kan du bruke første runde av programmet til å bli varm og gjøre øvelsene i et roligere tempo.