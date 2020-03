En ond sirkel

Behovet for å effektivisere og gjøre livet enklere er ikke noe nytt i seg selv, for det har mennesket gjort i årtusener. Men nå har vi muligens kommet til et punkt hvor det er på tide å sette på bremsen.

Aldri før har vi hatt så mange hjelpemidler som skal spare tid, plunder og heft, og aldri før har vi vært mer stresset og følt oss så presset på tid. Det hele er blitt en ond sirkel der vi fjerner hindringer som innkjøp, transport og rengjøring, men skaper nye behov og stapper enda flere ting inn i døgnets 24 timer.

Kanskje du jobber litt mer for å få råd til den vaskehjelpen eller den bilen som skal gjøre livet lettere og kjøpe deg mer fritid. Spørsmålet er om regnestykket egentlig går opp til slutt? En ting er i hvert fall sikkert: Den måten vi har innrettet oss på, har gjort at vi sitter mer stille enn noen gang.

Langt over halvparten sitter på rumpa i mer enn åtte timer om dagen, og i forskningsverdenen snakker man om begrepet «sitting is the new smoking». Mangel på mosjon er i ferd med å slå røyking som den viktigste dødsårsaken i vår del av verden