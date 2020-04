16 x atomic sit-ups

Ligg rett ut på ryggen med armene og beina litt over gulvet. Stram magen mens du holder korsryggen i gulvet. Sett deg opp i en magebøyning og trekk med beina opp, slik at hendene rører anklene. Strekk deg ut i utgangsstillingen igjen uten at bein og armer er nedi gulvet.