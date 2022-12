TEST: Hva gjør du for å styrke immunforsvaret?

Din aller beste venn – slik burde du kanskje tenke om immunforsvaret, for du må lete ganske lenge for å finne noe som gjør like mye for deg. Immunsystemet beskytter deg nemlig mot infeksjoner utenfra, forebygger alvorlige sykdommer og reparerer kroppen når du for eksempel har trent hardt, skadet deg eller vært syk.

Det finnes ikke to immunforsvar som er helt like – det er nemlig en lang rekke faktorer som påvirker hvordan det står til. For det første spiller gener og arv en stor rolle. For det andre blir immunforsvaret påvirket av de eventuelle infeksjoner, skader, virus, bakterier, vaksiner og penicillinkurer du har vært utsatt for. For det tredje har også livsstilen en del å si.

Forskerne diskuterer fremdeles hvor stor rolle de ulike faktorene spiller. Livsstilen er imidlertid den eneste faktoren du kan gjøre noe med her og nå, og derfor er det den vi skal fokusere på i denne artikkelen. Forskerne er ikke helt enige her heller, men det er en del som tyder på at en sunn livsstil reduserer risikoen for å bli syk. Det betyr dessverre ikke at du aldri mer kommer til å bli forkjølet eller rammet av alvorlig sykdom bare du lever sunt, men du kan definitivt redusere risikoen for at det skal skje.

Hvordan ser så livsstilen din ut? Bidrar den til å holde immunforsvaret sunt og sterkt, eller trekker den i verste fall helsa i helt feil retning? Det kan du få et hint om når du tar vår lille test.

