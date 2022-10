Forskere, leger, ernærings- og treningseksperter debatterer jevnlig hvor mye makt vi har over immunforsvaret. Som så mye annet handler det både om gener og livsstil. Forholdet mellom de to er oppe til diskusjon. Mekanismene bak immunforsvaret blir stadig gransket på kryss og tvers for å klarlegge hvor mye det hjelper å leve sunt.

Immunforsvaret forstås best sett fra et helikopterperspektiv, der du ser ned på kroppen, livsstilen og sykdomshistorien din. Det handler ikke bare om hvorvidt du stadig blir hjemsøkt av små infeksjoner som forkjølelse eller dårlig mage. Et sterkt immunforsvar kan også bidra til å forebygge alvorligere syk- dommer som blodpropp, diabetes og åreforkalkning. Hvis du får en slik sykdom, er det et tegn på at en betennelsesprosess har løpt løpsk og at du bør gi systemet en hjelpende hånd.

Det er ikke dermed sagt at sunn mat og trening hjelper mot absolutt alle sykdommer. Noen infeksjoner er så sterke at de kan overmanne den mest effektive immunhær. Det er likevel mye som tyder på at du kan minimere risikoen betraktelig ved å ta godt vare på kroppen. Bla om og les hva du kan gjøre selv.